تكنولوجيا: MSI تبدأ في شحن شاشة الألعاب MPG 272URX QD-OLED للأسواق العالمية مع تفاوت في السعر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شاشة MSI MPG 272URX QD-OLED، أحدث شاشات الألعاب من إنتاج شركة MSI بالشحن عالميًا. وعلى الرغم من أن سعرها في المملكة المتحدة يتوافق مع سعر الشاشة السابقة MPG 271QRX، إلا أن الأسعار في أوروبا والولايات المتحدة جاءت أعلى بشكل ملحوظ، مما أثار بعض التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع.

تأتي شاشة MPG 272URX بدقة 4K، مما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بالنسخة السابقة التي كانت بدقة 1440p. ونتيجة لذلك، ارتفعت كثافة البكسل بنسبة 50%، حيث تبلغ الآن 166 نقطة في البوصة مقارنة بـ 110 نقطة في البوصة للشاشة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشاشة الجديدة تقنية DisplayPort 2.1 UHBR20، التي توفر نقل صور بدقة 4K وتردد 240 هرتز دون ضغط، خاصة عند استخدامها مع كروت الشاشة من سلسلة Nvidia GeForce RTX 50.

كما تتميز الشاشة بقدرة على شحن الأجهزة المتصلة بها بقوة تصل إلى 98 واط، مقارنة بـ 90 واط في الشاشة السابقة. هذه التحسينات تجعل الشاشة خيارًا جذابًا للاعبين الذين يبحثون عن أداء عالي الجودة.

في المملكة المتحدة، تم تسعير الشاشة بـ 998.99 جنيه إسترليني شاملة الضرائب، وهو نفس سعر الشاشة السابقة تقريبًا. ومع ذلك، فإن الوضع مختلف في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تم تسعير الشاشة بـ 1199 يورو في أوروبا و1099.99 دولار أمريكي في الولايات المتحدة. هذه الأسعار تعتبر أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالإصدار السابق، الذي كان يُباع بـ 999.99 يورو في أوروبا و799.99 دولار أمريكي في الولايات المتحدة عند إطلاقه قبل أقل من عام.

يأتي هذا الارتفاع في الأسعار في وقت يشهد سوق شاشات الألعاب منافسة شديدة، خاصة مع إطلاق شاشات أخرى متطورة مثل Asus ROG Swift PG27UCDM، التي تم تسعيرها بنفس مستوى شاشة MPG 272URX في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أن شاشة MSI الجديدة تقدم مواصفات متميزة، إلا أن الأسعار المرتفعة قد تجعل بعض المستخدمين يفكرون في بدائل اخرى قبل الشراء.

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