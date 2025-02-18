تكنولوجيا: هواوي تكشف عن Huawei MatePad Pro 13.2 2025 بشاشة OLED بتقنية PaperMatte وسماعات FreeArc وسوار Band 10

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي اليوم عن الجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2 والذي كان قد ظهر لأول مرة في الصين في نوفمبر الماضي، ويأتي بشاشة OLED بحجم 13.2 بوصة مدعومة بتقنية PaperMatte، وهي تقنية تعتمد على النانو لتقليل الوهج بنسبة 97%، مما يوفر تجربة قراءة مريحة حتى في الأماكن المضيئة. تدعم الشاشة سطوعًا يصل إلى 1000 شمعة، لكنها بفضل تقنية مقاومة الوهج لن تحتاج إلى الوصول إلى هذا المستوى بشكل متكرر.

يأتي الجهاز اللوحي مع بطارية سعتها 10,100 مللي أمبير/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع من هواوي، حيث يمكن شحنها بالكامل في 65 دقيقة فقط. كما يمكن استخدامه مع لوحة مفاتيح مغناطيسية ذكية لتوفير تجربة تشبه الحواسيب المحمولة.

سماعات FreeArc وسوار Band 10

كما كشفت هواوي أيضًا عن سماعات الأذن FreeArc، وهي أول سماعات من الشركة تأتي بتصميم مفتوح مع خطاف للأذن لتوفير الراحة والثبات حتى أثناء ممارسة الرياضة. تتمتع السماعات بتصنيف IP57، مما يجعلها مقاومة للماء والغبار، وهي مناسبة للاستخدام في الأماكن الخارجية.

أما السوار الذكي Huawei Band 10، فيركز على ميزتين رئيسيتين: مساعد تعزيز صحة النوم ومساعد الصحة العاطفية. يساعد المساعد الأول في تتبع أنماط النوم وعرض ملخص شامل، بما في ذلك بيانات تباين معدل ضربات القلب، بينما يراقب المساعد الثاني التغيرات الفسيولوجية من خلال جمع البيانات الصحية في الوقت الفعلي.

بالنسبة للجهاز اللوحي والسوار الذكي، فسيتم الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالأسعار والتوفر قريبًا، بينما تم تحديد سعر سماعات FreeArc بـ 99 جنيه إسترليني أو 119 يورو.