تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتفها الثلاثي الطي Mate XT Ultimate Design عالميًا بتصميم مبتكر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت هواوي هاتفها القابل للطي Mate XT Ultimate Design لأول مرة في سبتمبر الماضي، ليكون أول هاتف ذكي في العالم يدعم تقنية الطي الثلاثي. وقد حقق الهاتف نجاحًا ملحوظًا في السوق الصينية، والآن قررت الشركة توسيع نطاق بيعه ليشمل الأسواق العالمية، بما في ذلك ماليزيا وعدة أسواق أوروبية.

يتميز Mate XT Ultimate Design بتصميمه الفريد الذي يسمح بالطي إلى الداخل والخارج، مما يوفر مساحة شاشة داخلية تصل إلى 10.2 بوصة عند الفتح الكامل. يعتمد الهاتف على معالج Kirin 9010 من هواوي، إلى جانب ذاكرة عشوائية سعة 16 جيجابايت ووحدة تخزين بسعة 1 تيرابايت. وعلى الرغم من أن معالج HiSilicon لا يزال متأخرًا عن معالجات Qualcomm مثل Snapdragon 8 Elite، إلا أنه يظل الخيار الأفضل لدى هواوي بسبب القيود التجارية التي تواجهها.

يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مأخوذة من هاتف Pura 70 Pro، وتدعم فتحة عدسة متغيرة. كما يحتوي على كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل بتكبير 5.5x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يضم الهاتف بطارية بسعة 5600 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 66 واط، والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. على جانب البرمجيات، يعمل الهاتف بنظام EMUI 14.2، وهو نظام تم تطويره خصيصًا لأجهزة هواوي.

تم إطلاق الهاتف في الصين بسعر 19,999 يوان صيني (حوالي 2760 دولار أمريكي). أما النسخة العالمية، فقد تم تسعيرها بـ 3499 يورو، مما يجعلها استثمارًا كبيرًا للمستخدمين في أوروبا.

المصدر