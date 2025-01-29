تكنولوجيا: Honor تستمر في السخرية الدعائية من Galaxy S25 لمقابل هاتفها Magic7 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الكشف عن سلسلة Samsung Galaxy S25 الأسبوع الماضي، لم تتوانَ شركة Honor عن السخرية من سامسونج وهواتفها الجديدة في حملات دعائية ساخرة بهدف ابراز تفوق هاتفها الرائد Magic7 Pro الذي تم إطلاقه مؤخرًا.

وتنشر هونر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعمت Honor أن هاتف Magic7 Pro يلبي جميع احتياجات المستخدمين. وفي المقابل، ترى الشركة الصينية أن مستخدمي Samsung قد يحتاجون إلى العديد من الملحقات الإضافية لمنافسة هاتف Honor الرائد في مجالات التصوير الفوتوغرافي، وقدرات التكبير، وشحن البطارية.

ونشرت Honor هذه المنشورات، مرفقةً بصور تُبرز مزايا Magic7 Pro مقارنةً بـ Galaxy S25 Ultra. وأشارت إلى أن Samsung تحتاج إلى إضافة إضاءة اصطناعية إضافية، بينما يمكن لـ Honor الاعتماد على ميزة “AI Enhanced Portrait” (التقاط صور بورتريه مُعزز بالذكاء الاصطناعي).

كما تبرز هونر ايضاً ميزات “AI Super Zoom” (تكبير فائق بالذكاء الاصطناعي)، و”AI Deepfake Detection” (كشف التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي)، و”AI Motion Sensing Capture” (التقاط الحركة بالذكاء الاصطناعي) في هاتفها. ورغم أن هذه المزاعم قد تكون صحيحة، إلا أن ميزات الذكاء الاصطناعي تُعتبر من المجالات التي لا تزال Samsung متفوقة فيها.

إلا أن هناك قدرًا أكبر من الصحة في الادعاء بأن S25 Ultra يفتقر إلى تحسينات في البطارية، حيث حافظ الهاتف الرائد الأخير من سامسونج على نفس سعة البطارية ومعدلات الشحن 45 واط (25 واط مع Galaxy S25) للعام الرابع على التوالي.

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