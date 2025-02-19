اخبار الخليج

البحرين ترحب باستضافة السعودية المحادثات بين روسيا وأمريكا

0 نشر
0 تبليغ

البحرين ترحب باستضافة السعودية المحادثات بين روسيا وأمريكا

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب باستضافة المحادثات بين روسيا وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالمحادثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، الثلاثاء، في الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلم في العالم.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بجهود المملكة العربية السعودية في تسهيل هذه المحادثات للوصول إلى نتائج إيجابية تعكس تفاني المملكة في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

وأكدت الخارجية البحرينية التزام مملكة البحرين الثابت بحل النزاعات سلميًا وأهمية إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق الأمن والسلام والازدهار الدائمين على المستويين الإقليمي والعالمي.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا