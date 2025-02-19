شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يحذر من تصاعد العنف فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه من التقارير المتعلقة بالعنف الواسع النطاق في مناطق مختلفة من السودان، محذرا من تصاعد العنف هناك.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الوضع الأمني في بوكافو، جنوب كيفو جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا يزال متوترًا، رغم استئناف بعض الأنشطة، بما في ذلك تشغيل القوارب التجارية على بحيرة كيفو بين بوكافو وجوما.

وذكر المكتب في بيان الثلاثاء، أنه تم الإبلاغ عن مقتل أكثر من 150 شخصًا في هجوم على مدينة القوتينة في ولاية النيل الأبيض الأحد الماضي.. كما وردت تقارير عن تعرض عشرات النساء للاغتصاب، وإجبار مئات العائلات على الفرار.. وفي الوقت نفسه، في شمال دارفور، حذر مكب (أوتشا) من أن المدنيين في وحول مخيم زمزم للنزوح يواجهون تهديدات خطيرة على سلامتهم بسبب استمرار القتال.

وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 17 مدنيًا، وفقًا للتقديرات الأولية، مع إصابة العديد من الآخرين في الهجوم الأخير يوم أمس.. كما دمرت القذائف أجزاء من السوق الرئيسية في زمزم، التي تعد المصدر الأساسي للإمدادات لسكان المخيم.

وفي جنوب كيفو، حذر مكتب (أوتشا) من التلوث الواسع بسبب القنابل غير المنفجرة في إقليم كاليه، حيث تعد الجهود الفورية لإزالة القنابل أمرًا بالغ الأهمية لحماية المدنيين.

واندلعت اشتباكات بين القوات المسلحة الكونغولية والجماعات المسلحة غير الحكومية المتحالفة هذا الأسبوع في روزيزي وأوفيرا بجنوب كيفو، مما أسفر عن مقتل العشرات، حسبما أفاد الشركاء.. وتواجه المنشآت الصحية في المنطقة نقصًا حادًا في الأدوية والإمدادات لعلاج المصابين.

كما شدد المسؤولون الصحيون على خطر انتشار مرض "جدري القردة" في جنوب كيفو، حيث فر العديد من المرضى من مراكز العلاج.

وفي شمال كيفو، أفاد الشركاء الإنسانيون بأن العديد من النازحين لا يزالون في حالة تنقل في وحول جوما.. وفي الأيام الأخيرة، تعرضت عدة مواقع نزوح، بما في ذلك المنشآت الإنسانية، للنهب والتخريب.. كما أكد الشركاء الإنسانيون الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية.. وقد تأثر ما يقرب من 400 ألف طالب من جراء القتال الأخير في مدينة جوما وضواحيها.

وفي الشمال في محافظة إيتوري، فقد أجبر الوضع الأمني في إقليم دجوجو، الشركاء الإنسانيين على تعليق أنشطتهم، مما عطل تقديم المساعدة المنقذة للحياة لحوالي 30 ألف شخص، بما في ذلك الرعاية الصحية والتغذية والمياه والصرف الصحي والتعليم والحماية والمساعدات الغذائية.