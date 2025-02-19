شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة المركزية الأمريكية: قاذفتان استراتيجيتان تنفذان مهاما في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ "مهمة جوية" عبر قاذفات استراتيجية من طراز (بي - 52) في الشرق الأوسط أمس.



وذكرت القيادة - في بيان نشرته على منصة (إكس) اليوم /الثلاثاء/ - أن قاذفتي (بي - 52) انطلقتا من قاعدة "فيرفورد" الجوية الملكية البريطانية، وحلقتا عبر أوروبا وتسع دول شريكة في المنطقة أثناء المهمة.



وتضمنت المهمة التزود بالوقود جوا واستخدام الذخيرة الحية، وقد رافقت القاذفتين، مقاتلات أمريكية من طراز "F-15" ومقاتلات من أربع دول شريكة.