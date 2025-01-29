تكنولوجيا: تسريبات جديدة حول مواصفات كاميرا Galaxy S25 Edge

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فاجأت Samsung الجميع الأسبوع الماضي عندما عرضت اعلان تشويقي عن Galaxy S25 Edge، الذي كان يُشاع سابقًا تحت اسم Galaxy S25 Slim. لم تكشف الشركة عن تفاصيل مواصفات Galaxy S25 Edge بشكل كامل حتى الآن، لكن تسريبات جديدة تدعي أن نظام الكاميرا في S25 Edge سيختلف عما سمعناه سابقًا.

حيث كانت الشائعات السابقة تشير إلى أن S25 Edge سيأتي مع كاميرا ثلاثية في الخلف،تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل. لكن، تشير التسريبات الجديدة إلى أن S25 Edge سيأتي بكاميرا مزدوجة، يتكون، وفقًا لمستخدم على منصة X، من كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. ويدعي المستخدم أن هذه “معلومات نموذج أولي داخلي”، لذلك هناك دائمًا احتمال أن يقدم المنتج النهائي شيئًا مختلفًا.

وتجدر الإشارة إلى أن Galaxy S25 Ultra يتميز بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، بينما يتميز كل من S25 و S25+ بكاميرات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، لذلك من المحتمل أن يأتي S25 Edge أيضًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.

كما يدعي المصدر أيضًا أن شاشة S25 Edge ستكون محمية بزجاج Gorilla Glass Victus 2، تمامًا مثل S25 و S25+. بينما تتم حماية شاشة Galaxy S25 Ultra بواسطة Gorilla Armor 2. ومن المتوقع أن يصل Galaxy S25 Edge في شهر أبريل تقريبًا.

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