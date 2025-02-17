تكنولوجيا: مايكروسوفت تُسقط دعم بعض معالجات Intel في تحديث Windows 11 24H2 دون تأثير على المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إصدار Windows 11 24H2، أزالت مايكروسوفت دعم بعض معالجات Intel التي كانت متوافقة سابقًا. تحديدًا، لم تعد معالجات الجيل الثامن والتاسع والعاشر مدعومة في التحديث الجديد. ومع ذلك، هذا التغيير لا يؤثر على المستخدمين النهائيين.

ورغم أن إزالة هذه المعالجات من قائمة التوافق أثارت بعض التساؤلات، إلا أن القائمة المحدثة موجهة في الأساس إلى مصنعي المعدات الأصلية (OEMs). هذا يعني أنها تُستخدم كدليل توجيهي للشركات المصنعة لاختيار المعالجات المناسبة عند بناء أجهزة جديدة.

لذلك، أصبح من الضروري على مصنعي الحواسيب استخدام معالج من الجيل الحادي عشر على الأقل لضمان توافق أجهزتهم مع Windows 11 24H2. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تعمل بمعالجات Intel التي خرجت من القائمة تثبيت التحديث وتشغيل أنظمتهم دون مشاكل.

أما بالنسبة للمعالجات التي لم تعد مدعومة رسميًا، فجميعها تتوافق مع معيار TPM 2.0، وهو شرط أساسي لتثبيت Windows 11. ورغم ذلك، قررت مايكروسوفت إزالتها من قائمة التوافق الخاصة بها.

من ناحية أخرى، يبدو أن مايكروسوفت تتخذ بعض الخطوات المثيرة للجدل فيما يتعلق بإنهاء الدعم. مؤخرًا، حذفت الشركة دليلها الرسمي الذي كان يشرح للمستخدمين كيفية تثبيت Windows 11 دون الحاجة إلى تفعيل TPM 2.0.

وعلى الرغم من أن الطريقة لا تزال قابلة للتنفيذ، إلا أن إزالة الدليل من موقع الدعم الرسمي قد تجعل العملية أكثر تعقيدًا للمستخدمين.

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