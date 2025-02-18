تكنولوجيا: MediaTek تطلق معالج MediaTek Dimensity 6400 الذي يأتي كترقية طفيفة لمعالج 6300

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يصل معالج Dimensity 6400 الجديد من MediaTek كتحديث طفيف لمعالج Dimensity 6300 من العام الماضي، والذي كان بدوره ترقية صغيرة لمعالج 6100+ من عام 2023.

تم تصنيع معالج Dimensity 6400 بتقنية 6 نانومتر من TSMC ويتميز بوحدة معالجة مركزية ثمانية النواة: نواتان Cortex-A76 بتردد 2.5 جيجاهرتز و 6 نوى A55 بتردد 2.0 جيجاهرتز. بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات ARM Mali-G57 MC2.

تم تصميم هذه الشريحة للعمل مع ذاكرة عشوائية LPDDR4X (تصل إلى 2133 ميجاهرتز) وتخزين UFS 2.2. وهو يدعم شاشات بدقة تصل إلى 1080p+ بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وألوان 10 بت. يدعم معالج الصور (ISP) الكاميرات بدقة تصل إلى 108 ميجابكسل. ومودم 5G Release 16 بسرعة قصوى تبلغ 3.3 جيجابت في الثانية ويدعم أيضًا Wi-Fi 5 (ac) و Bluetooth 5.2.

ويبدو هذا بالمقارنة مع الاصدارات السابقة هو معالج Dimensity 6300، ولكن مع زيادة طفيفة في سرعة نوى A76 بمقدار 0.1 جيجاهرتز وربما على وحدة معالجة الرسومات أيضًا، ولكن MediaTek لم تخض في هذه التفاصيل الدقيقة.

كما يبدو تصميم قديم حيث يمكن العثور على مجموعة النواتين A76 + 6 نوى A55 ووحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2 في معالج Dimensity 810 من عام 2021. كان ذلك أيضًا شريحة 6 نانومتر، على الرغم من أنها أقل قدرة من 6400 – يمكنها فقط التعامل مع كاميرات بدقة 64 ميجابكسل، ووصل مودم 5G الخاص بها إلى 2.77 جيجابت في الثانية وكان لديه Bluetooth 5.1 الأقدم. ومع ذلك، فهي أجهزة متشابهة جدًا من أربع سنوات مضت.

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