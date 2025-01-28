تكنولوجيا: تطبيق DeepSeek يتفوق على كافة تطبيقات الذكاء الإصطناعي في عدد التحميلات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - فاجأ تطبيق DeepSeek العالم بتصدره قائمة التطبيقات المجانية على متجر Apple App Store في الولايات المتحدة، متجاوزًا بذلك تطبيق ChatGPT من OpenAI الذي كان يحتل سابقًا المركز الأول. ولم يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط، فقد تصدر DeepSeek قائمة التطبيقات المجانية في 51 دولة، كما احتل المركز العاشر ضمن قائمة التطبيقات المجانية في 111 دولة على متجر App Store وفي 18 دولة على متجر Google Play.

وتعد DeepSeek شركة صينية ناشئة تأسست في عام 2023، وقد أطلقت عدة نماذج للذكاء الاصطناعي، ولكن النموذج الأخير DeepSeek R1 أنتشر بصورة كبيرة وغير متوقعة في منافسة كافة عملاقة المجال. يُذكر أن هذا النموذج يتنافس مع أفضل ما توصلت إليه الشركات الأمريكية في هذا المجال، وذلك على الرغم من استخدام الشركة جزءًا بسيطًا فقط من الموارد اللازمة لتدريبه.

أدى هذا الإنجاز إلى حالة من الاضطراب في سوق الأسهم، حيث انخفضت أسهم شركة Nvidia بنسبة 17%، مما أدى إلى خسارة قيمتها السوقية بمقدار 600 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر انخفاض يومي في تاريخ شركة أمريكية.

ويُعد هذا الأمر بمثابة ضربة قوية لمساعي الولايات المتحدة في تقييد تصدير الأجهزة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين تحديداً. فقد تم تدريب DeepSeek باستخدام رقائق Nvidia H800، وهي نسخة مبسطة من رقائق H100 التي تخضع لقيود التصدير إلى الصين، إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نتائج ممتازة باستخدام هذه الرقائق الأقل قوة من خلال التقدم المذهل الذي حققته في مجال تدريب الذكاء الاصطناعي.

لم يكن مسار DeepSeek خاليًا من العقبات، حيث أعلنت الشركة عن تعرضها لهجوم إلكتروني (هجوم حجب الخدمة DDoS) وقدمت قيودًا على التسجيل في التطبيق، حيث أصبح متاحًا فقط للأشخاص الذين لديهم رقم هاتف صيني. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الحاليين الاستمرار في استخدام التطبيق.

لا شك أن هذا الإنجاز أثار قلقًا كبيرًا لدى عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة، مثل Apple التي لم تطلق بعد نظام التشغيل الخاص بها بالذكاء الاصطناعي (Apple Intelligence) بشكل كامل، وGoogle التي دمجت تقنية Gemini في العديد من منتجاتها، وMicrosoft التي تعد من أبرز الداعمين للذكاء الاصطناعي ومستثمر رئيسي في OpenAI.

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