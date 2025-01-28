تكنولوجيا: شركة Nothing تعلن رسمياً موعد حدث الكشف عن Nothing Phone 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing رسميًا عن موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد، Phone (3)، والذي سيتم الكشف عنه في الرابع من مارس المقبل. وستعقد الشركة حدث إطلاق خاص في هذا التاريخ، يبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت جرينتش.

ويبدو أن الصورة الرسمية للهاتف تركز على الكاميرا الخلفية، والتي يبدو أنها تضم ثلاثة مستشعرات وتصميم Glyph المحدث المميز.

يحمل حدث الإطلاق عنوان “Power in Perspective” (القوة من منظور جديد)، مما يشير مرة أخرى إلى طابع هذا الجهاز الرائد. ووفقًا لتسريب لحديث داخلي من كارل بي، مؤسس الشركة، إلى موظفين الشركة،قال فيه ستُطلق الشركة “هاتفًا رائدًا بارزًا” في الربع الأول من العام الحالي.

في حين أن هاتف Phone (3) سيكون الهاتف الرائد الرئيسي، فمن المتوقع أن يتم إطلاق هواتف أخرى أكثر بأسعار معقولة، مثل Phone (3a) و Phone (3a) Plus، في وقت لاحق من هذا العام.

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