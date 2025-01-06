تكنولوجيا: SwitchBot تكشف عن روبوتها المبتكر المستوحى من روبوت Rosie في معرض #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة SwitchBot في معرض CES 2025 أحدث ابتكاراتها في عالم الروبوتات المنزلية، وهو الروبوت الجديد SwitchBot Multitasking Home Robot K20 Plus Pro.

يُعتبر هذا الابتكار خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الروبوت المنزلي المتكامل على غرار Rosie، ويعتمد تصميمه على مكنسة SwitchBot الآلية الصغيرة مع إضافة منصة متعددة الاستخدامات تُسمى “FusionPlatform”.

وظائف متعددة بتصميم ذكي

تتيح المنصة المتصلة بالروبوت إمكانية أداء العديد من المهام المنزلية، حيث يمكنها نقل العناصر داخل المنزل، العمل ككاميرا أمنية عند تثبيت كاميرا SwitchBot، تنقية الهواء باستخدام جهاز التنقية الخاص بالشركة، أو حتى توفير تبريد موضعي باستخدام مروحة.

كما يمكنها حمل الهاتف أو الجهاز اللوحي باستخدام عصا سيلفي، مع دعم أجهزة الطرف الثالث. تخطط الشركة لإضافة ميزات مستقبلية، مثل ذراع ميكانيكية لزيادة قدرات الروبوت.

تحكم ذكي وملاحة دقيقة

يعمل الروبوت عبر خريطة يتم إنشاؤها باستخدام تقنية الليدار، مما يسمح له بالتنقل بدقة فائقة تصل إلى مستوى السنتيمتر. ويتميز بقدرته على تجاوز العوائق والتحرك بسلاسة عبر المساحات الضيقة.

ويحتوي النظام الأساسي على منافذ طاقة متعددة، بما في ذلك USB-C، لدعم توصيل أجهزة مختلفة بوزن أقصى يصل إلى 8 كجم.

نظام بيئي متكامل

يمكن تشغيل الروبوت تلقائيًا عبر تطبيق SwitchBot أو باستخدام الأوامر الصوتية من خلال Alexa وGoogle Assistant واختصارات Siri.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم FusionPlatform الأجهزة المخصصة والمكونات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، مما يفتح المجال لتطبيقات مبتكرة مثل مكبرات الصوت المحمولة، ثلاجات السيارات، أو مصابيح التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية.

خيارات تخصيص متعددة

تخطط الشركة لإطلاق K20 Plus Pro في مايو أو يونيو 2025 مع خيارات تجميع مختلفة لتناسب احتياجات المستخدمين. تتضمن هذه الخيارات:

K20 Plus Pro Airflow Kit: مكنسة كهربائية مع مروحة دوارة.

K20 Plus Pro Omni Clean Kit: مكنسة كهربائية مع جهاز تنقية الهواء.

Omni Ultimate Kit: حزمة شاملة تجمع كل الملحقات السابقة.

مكانس روبوتية محسنة

أعلنت SwitchBot أيضًا عن المكنسة الجديدة S20 Pro، التي تُعتبر خليفةً للموديل السابق S10. تتميز S20 بممسحة دوارة قابلة للتمديد وفرشاة جانبية لتنظيف الزوايا وحواف الجدران بسهولة.

كما تمت ترقية قوة الشفط لتصل إلى 15000 باسكال مقارنة بـ6500 باسكال في S10. تدعم المكنسة نظامًا مائيًا مبتكرًا يُتيح إعادة ملء خزان المياه أو تصريفه تلقائيًا باستخدام محطة مدمجة تعمل بالبطارية.

دعم Matter واتصال واسع

يأتي كل من K20 Plus Pro وS20 Pro متوافقًا مع معيار Matter عبر Wi-Fi، مما يتيح التكامل مع Apple Home وAmazon Alexa وSamsung SmartThings. يوفر هذا الدعم مرونة أكبر للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

رؤية مستقبلية للمنزل الذكي

يمثل SwitchBot K20 Plus Pro خطوة طموحة نحو الروبوتات المنزلية متعددة المهام. وعلى الرغم من أنه قد يتطلب بعض التفاعل اليدوي، إلا أنه يقدم نهجًا عمليًا وذكيًا يجعل الأجهزة الموجودة أكثر فاعلية. من المنتظر أن يصبح هذا المنتج خيارًا جذابًا لمحبي التكنولوجيا المنزلية الذكية عند إطلاقه في الأسواق منتصف 2025.

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