تكنولوجيا: مرآة Withings الذكية تفحص صحتك وتشاركك النتائج #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت Withings إلى معرض CES 2025 بمفهوم جديد ومبتكر في مجال التكنولوجيا الصحية يحمل اسم Omnia. تقدم الشركة من خلال هذا المفهوم مرآة ذكية قادرة على قياس المقاييس الصحية وعرضها، بالإضافة إلى تقديم تعليقات صوتية فورية باستخدام مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي. كما تتيح المرآة إعداد المستخدم لاستشارة الرعاية الصحية عن بُعد مع الأطباء.

تعمل Omnia من خلال قاعدة مدمجة قادرة على قياس الوزن، صحة القلب، والصحة الأيضية. كما تجمع البيانات من أجهزة أخرى مثل الساعات الذكية، أجهزة قياس ضغط الدم، وحتى أجهزة تتبع النوم المدمجة في السرير الذكي.

يُتيح المساعد الصوتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي تقديم تعليقات في الوقت الفعلي، بالإضافة إلى نصائح تحفيزية ومحادثات موجهة. وتدعم المرآة أيضًا إرسال البيانات الصحية مباشرة إلى الأطباء لمراجعتها، مما يعزز كفاءة الاستشارات الطبية الافتراضية.

ما يجعل Omnia مثيرة للاهتمام هو دمجها لتقنيات صحية شائعة في حزمة واحدة متكاملة. وفي حين أن المرايا الذكية التي تعرض البيانات الصحية أو تُجري مكالمات فيديو ليست جديدة، يجمع هذا المفهوم ميزات مثل تخطيط القلب، قياس معدل ضربات القلب، وتحليل تكوين الجسم في نظام موحد.

يُضاف إلى ذلك توجه التكنولوجيا الصحية نحو اعتماد روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يظهر في منتجات منافسة مثل Oura وWhoop وFitbit.

تعكس Omnia توجه Withings نحو إنشاء نظام بيئي متكامل يجمع منتجاتها المختلفة، بما في ذلك الساعات الذكية، الموازين الصحية، وأجهزة تتبع النوم، وحتى أدوات تحليل البول ومقاييس صحة الأعصاب.

تماشياً مع هذا النهج، سبق للشركة دمج عناصر التطبيب عن بُعد في منتجات مثل ساعة ScanWatch التي وافقت عليها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لمراجعة الأطباء لتخطيط القلب.

رغم كل هذه الميزات، فإن Omnia ما زالت قيد التطوير ولم يتم تحديد موعد لإطلاقها أو تسعيرها. ومع ذلك، تمتلك Withings سجلاً جيداً في تحويل مفاهيم CES إلى منتجات فعلية، مما يُبقي الأمل قائماً لرؤية Omnia في الأسواق.

من المقرر أن تقدم الشركة عروضًا توضيحية لـ Omnia خلال معرض CES 2025، مما يساعد في تقييم مدى واقعية هذا المفهوم. وحتى إذا لم يتحول المشروع إلى منتج تجاري، فإنه يعكس الاتجاهات المستقبلية للتكنولوجيا الصحية ويشير إلى الإمكانيات التي يمكن تحقيقها.

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