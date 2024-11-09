تكنولوجيا: قوالب جديدة في Google Slides لتسهيل وتسريع إنشاء العروض التقديمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Google Slides مؤخرًا قوالب جديدة تهدف إلى تسهيل عملية إنشاء العروض التقديمية بشكل أسرع. بعد تقديم السمات الأساسية في السابق، أصبحت Google Slides الآن تتضمن مجموعة متنوعة من القوالب التي تساعد المستخدمين في العمل والتعليم والتعاون.

تشمل العناصر الأساسية للعروض التقديمية في Google Slides:

التخطيطات: التي تحدد طريقة ترتيب النصوص والصور على الشريحة.

السمات: وهي مجموعة مسبقة من الألوان والخطوط والخلفيات والتخطيطات.

القوالب: وتتكون من شرائح مصممة مسبقًا تحتوي على تخطيطات، وخلفيات، وخطوط، وأنظمة ألوان، مع محتوى عينة أو عناصر نائبة.

توجد الآن قائمة جديدة للقوالب بجانب زر “إضافة” في شريط الأدوات، ويمكن الوصول إليها أيضًا من قائمة “إدراج”. وتتضمن هذه القوالب العديد من الخيارات مثل: عرض المستثمر، نظرة عامة على الفصل، ورش العمل، عرض المبيعات، نظرة عامة على الشركة، التطوير المهني، الألعاب التعليمية، مشاريع الفصل الدراسي، عرض المنتج، الدرس، المحفظة، وخيارات أخرى تناسب مختلف الاحتياجات.

تجمع Google Slides هذه القوالب في ثلاث فئات رئيسية للاستخدام:

قوالب الأعمال، مثل عروض المبيعات وخطط استراتيجية المنتجات.

قوالب التعليم، مثل خطط الدروس وتقارير المشاريع.

قوالب التعاون، لدعم أنشطة مثل ورش العمل وألعاب الفريق واحتفالات الإنجازات.

وتخطط جوجل لإضافة المزيد من خيارات القوالب ذات الجودة العالية في الأشهر القادمة، مع إمكانية تخصيص المحتوى. سيتم طرح هذا التحديث لجميع عملاء Google Workspace، بالإضافة إلى المستخدمين الأفراد وحاملي الحسابات الشخصية.

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