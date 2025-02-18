ميا جوث تنضم إلى فيلم كريستوفر نولان المرتقب The Odyssey

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت النجمة ميا جوث عن انضمامها إلى فريق العمل المميز لفيلم كريستوفر نولان الجديد "The Odyssey"، المقرر أن يتضمن مجموعة من أشهر الأسماء في صناعة السينما.



وكان قد تم الكشف مسبقًا عن انضمام نجوم مثل آن هاثاواي، مات ديمون، وروبرت باتينسون، بالإضافة إلى توم هولاند، زندايا، لوبيتا نيونغو، وتشارليز ثيرون، ليكون هذا التعاون الأول لهم مع مخرج "Inception"، وبحسب موقع "Variety"، سيجري تصوير بعض مشاهد الفيلم في جزيرة فافينانا الشهيرة أو "جزيرة الماعز"، التي تقع قبالة الساحل الشمالي الغربي لصقلية. ويُعتقد أن هذا الموقع هو المكان الذي ورد في ملحمة هوميروس، حيث هبط البطل أوديسيوس مع طاقمه لاستعادة المؤن.

كشفت شركة Universal Pictures أن الفيلم سيكون مقتبسًا عن ملحمة هوميروس The Odyssey، مع الإشارة إلى أنه سيتم تصويره بتقنية IMAX الجديدة تمامًا.

من المنتظر عرض الفيلم في دور العرض العالمية في 17 تموز 2026، على أن يبدأ تصويره في أوائل عام 2025.