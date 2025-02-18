مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 1,200 سلة غذائية في الساحل الليبي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 1.200 سلة غذائية في مدن الساحل الليبي، استفاد منها 7.323 فردًا، وذلك ضمن مشروع المساعدات الغذائية العاجلة للأسر المتضررة من الإعصار “دانيال” في ليبيا، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.

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