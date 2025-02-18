شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تدرس طرح ميزة جديدة لمستخدمي بيكسل.. توفر مزيدًا من أدوات الـ Ai والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس جوجل، طرح ميزة جديدة تسمى وضع الذكاء الاصطناعي لبحث جوجل، وبحسب ما ورد ستتيح لك هذه الميزة البحث عن نتائج البحث من خلال إجراء محادثة مع مساعد رقمي بدلاً من كتابة كلمة رئيسية، وقد تم اكتشاف الميزة في إصدار تجريبي حديث من تطبيق جوجل.

وفي ديسمبر الماضي، أكدت التوقعات أنه سيكون هناك اختصار لوضع الذكاء الاصطناعي في أداة بحث جوجل، والذى سيكون متاحًا أيضًا من أداة بحث جوجل في أسفل الصفحة الرئيسية لجهاز بيكسل.

ومن المتوقع أن تظهر أداة بحث جوجل مع وضع الذكاء الاصطناعي على الشاشة الرئيسية لجهاز Pixel، حيث توجد أيقونة وضع الذكاء الاصطناعي، التي تشبه أيقونة عدسة مكبرة لعلى يسار الميكروفون وأيقونات العدسة على أداة بحث جوجل الموجودة في أسفل الشاشة الرئيسية لجهاز Pixel.

وقد كشفت النسخة التجريبية الثانية من Android 16 التي تم إصدارها مؤخرًا نظرة على أيقونة وضع الذكاء الاصطناعي التي كانت مخفية في الكود الخاص بـ Pixel Launcher.

ويتم حاليًا اختبار وضع الذكاء الاصطناعي من قبل موظفي Google داخليًا وهو مدعوم بإصدار من Gemini 2.0 مع "قدرات تفكير واستدلال متقدمة".

وسيتيح لك هذا طلب المقارنات والنصائح من Google Search، حتى بعد تلقي إجابة أولية من وضع الذكاء الاصطناعي تتعلق بسؤال البحث الخاص بك، حيث يمكن طرح سؤال متابعة والإجابة عليه مما يتيح لك فرصة تلقي معلومات أكثر تفصيلاً حول استفسارك.

وعلى أجهزة الكمبيوتر، سيتم العثور على شريحة وضع الذكاء الاصطناعي الجديدة في الجزء العلوي من موقع بحث Google بجوار خيارات الصور ومقاطع الفيديو والأخبار والتسوق.

ولايزال موعد إصدار وضع الذكاء الاصطناعي لبحث Google مبهمًا، لكن من المفترض أن يأتي قبل نهاية هذا العام.