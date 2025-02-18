شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تأجيل إطلاق Siri الجديد إلى مايو: هل سيتعثر التحديث المنتظر؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشير التقارير إلى أن تحديث Siri من شركة Apple، والذي كان من المقرر أن يصل فى أبريل، قد يتأخر حتى مايو أو بعده، ووبحسب ما ورد، قد يتأخر تحديث Siri من Apple بسبب أخطاء برمجية ومشكلات هندسية.

وتم عرض Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي لأول مرة في يونيو 2024 مع العديد من الميزات الجديدة بالإضافة إلى قدرات المحادثة المحسنة، وكان من المتوقع إطلاقه في أبريل.

وفقًا للتقرير، تفكر شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو الآن في تأجيل إصدار الميزة إلى مايو أو بعد ذلك، والجدير بالذكر أن ترقية Siri تم الإعلان عنها كجزء من مجموعة Apple Intelligence الخاصة بالشركة، والتي شهدت إصدارًا تدريجيًا منذ أكتوبر 2024.

وفقا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، فإن التحديث الذي تخطط له شركة أبل للذكاء الاصطناعي لمساعدها الافتراضي Siri يعاني من أخطاء برمجية ومشكلات هندسية ، ونقلًا عن أشخاص لم يتم الكشف عن أسمائهم على دراية بالأمر، زعم التقرير أن Siri المعززة بالذكاء الاصطناعي قد تتأخر عن خارطة الطريق المخطط لها.

كما تم الكشف عن ميزات الذكاء الاصطناعي في Siri لأول مرة في يونيو 2024، عندما قالت الشركة إن ثلاثة تحسينات رئيسية ستأتي لمساعدها الافتراضي، أولاً، سيكون المساعد قادرًا على تخصيص استجاباته من خلال دمج بيانات الاستخدام. ثانيًا، سيكون Siri قادرًا أيضًا على التحكم في تطبيقات معينة لإكمال المهام المعقدة القائمة على التطبيق. ثالثًا، سيكون قادرًا أيضًا على رؤية جهاز المستخدم والإجابة على الاستفسارات بناءً على ذلك ، بالإضافة إلى ذلك، قيل أيضًا أن Siri يفهم المحادثات باللغة الطبيعية ويستجيب لها.

من شأن هذه الميزات أن تعمل على ترقية المستوى الحالي من Siri بشكل كبير، والذي يُعتقد أنه تأخر عن المنافسين. ومع ذلك، فإن التأخير المبلغ عنه يعني أن الشركة قد تستغرق وقتًا أطول قبل طرح المساعد الافتراضي المحدث للمستخدمين.

وفقا للتقرير، خططت شركة التكنولوجيا العملاقة في البداية لطرح Siri المحدثة مع تحديث iOS 18.4، والذي من المتوقع أن يتم شحنه في أبريل، الآن، بدلاً من ذلك، يُقال إنه سيستغرق حتى مايو عندما يتم طرح تحديث iOS 18.5، وبحسب ما ورد، يمكن لشركة Apple أيضًا شحن Siri المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع تحديث iOS 18.4 المخطط له، ولكن مع إيقاف تشغيل بعض الميزات.

فى حين أن المدى الكامل للمشاكل مع Siri غير معروف، ادعى جورمان أن الموظفين الذين يختبرون Siri الجديد وجدوا أن ميزات الذكاء الاصطناعي لا تعمل بشكل متسق. بالإضافة إلى ذلك، أضافت العديد من الأخطاء أيضًا إلى المشاكل التي تواجهها الشركة.

في حين يُقال إن Apple تعمل لساعات إضافية لضمان إصدار الميزة في الوقت المحدد، من المقرر طرح الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 18.4 الأسبوع المقبل، وهو جدول زمني ضيق للوفاء به.