الصناعة والثروة المعدنية تكثف الرقابة على مصانع المنتجات المرشدة للمياه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية زيارات رقابية على المصانع المنتجة للأدوات المرشدة لاستهلاك المياه في المملكة، تعزيزًا لامتثالها لمعايير الجودة والاشتراطات الفنية، وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي”.

وتستهدف الزيارات متابعة التزام المصانع بالمعايير والاشتراطات الفنية المعتمدة لمنتجاتها، والتحقق من وضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات وفقًا للمتطلبات التنظيمية.

وأظهرت الزيارات امتثال المصانع المستهدفة للمعايير المطلوبة، مما يسهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه، وضمان جودة المنتجات المصنّعة وفقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة.

يُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُنفّذ زيارات ميدانية رقابية على المنشآت الصناعية في مختلف مناطق المملكة، مستمرّة على مدار العام، للتأكّد من التزام تلك المصانع بمعايير الجودة والسلامة والاشتراطات اللازمة، ومتابعة امتثال المصانع الوطنية ومنتجاتها لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

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