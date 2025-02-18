شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديث Android 16 Beta 2 لهواتف بيكسل: أبرز الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت جوجل النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 16 لأجهزة بيكسل، مقدمة تحسينات على الميزات التي ظهرت في الإصدار التجريبي الأول، يتضمن التحديث تطويرات في أداء الكاميرا، وتحسينات في التأثيرات الرسومية، بالإضافة إلى تعزيزات في الخصوصية والأمان وإدارة المهام. وأعلن ماثيو ماكولو، نائب رئيس إدارة المنتجات في أندرويد ديفيلوبر، عن هذه التحديثات الجديدة.

يجلب أندرويد 16 أوضاع تعريض ضوئي هجينة في Camera2، ما يسمح بالتحكم اليدوي في ISO وزمن التعريض مع الحفاظ على التعديلات التلقائية، كما يتيح تسجيل الفيديو الاحترافي ضبطًا دقيقًا لدرجة حرارة اللون والصبغة، إلى جانب أوامر جديدة تتيح للتطبيقات التقاط الصور المتحركة Motion Photos.

يدعم التحديث أيضًا الصور UltraHDR بصيغة HEIC، وفقًا لمعايير ISO 21496-1، مع العمل على دعم AVIF مستقبلًا، كما تم تعزيز قدرات الرسوميات بإضافة واجهات RuntimeColorFilter وRuntimeXfermode، مما يمكن المطورين من إنشاء تأثيرات بصرية متقدمة باستخدام AGSL.

وأصبحت التطبيقات التي تستهدف أندرويد 16 مطالبة بدعم العرض بكامل الشاشة (Edge-to-Edge) لضمان تجربة مستخدم سلسة، كما تم استبدال إذن BODY_SENSORS بأذونات صحية أكثر تفصيلًا ضمن android.permissions.health، بما يتماشى مع منصة Health Connect.

على صعيد الأمان، عزز أندرويد 16 الحماية الافتراضية ضد هجمات إعادة توجيه Intent، مع توفير خيار لتعطيل هذه الميزة أثناء الاختبار، كما تم إلغاء elegantTextHeight، حيث ينصح المطورون بتعديل التخطيطات لضمان عرض موحد للنصوص بلغات مختلفة.

قدّم التحديث واجهات WallpaperDescription وWallpaperInstance لتسهيل إنشاء الخلفيات الديناميكية، كما باتت التطبيقات المصممة لأجهزة بذاكرة 4KB قابلة للتشغيل على الأجهزة التي تعتمد ذاكرة 16KB باستخدام وضع التوافقية، كذلك أصبح بإمكان المستخدمين تخصيص أنظمة القياس ضمن الإعدادات الإقليمية.

تم تحسين أداء المعالج والرسوميات عبر واجهات جديدة مثل getCpuHeadroom وgetGpuHeadroom، ما يساعد التطبيقات على تحسين استخدام الموارد، كما تم تقديم إطار عمل قياسي لجودة الوسائط، يمكن تطبيقات البث من ضبط جودة الصوت والفيديو ديناميكيًا وفقًا لقدرات الجهاز.

وأضاف أندرويد 16 ميزات جديدة لدعم الوصول، مثل TYPE_DURATION لتحسين دقة تحويل النصوص إلى كلام عند قراءة الفترات الزمنية. كما أصبحت عناصر الواجهة تدعم عدة تسميات (labels) لتعزيز توافقها مع قوارئ الشاشة.

وتشمل التحسينات الأخرى دعم حالة "موسّع/مطوي" في APIs، مما يسهل التنقل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى واجهة RANGE_TYPE_INDETERMINATE التي توفر ملاحظات لمسية متطورة لمؤشرات التقدم، كما أصبح بإمكان واجهات الوصول التعرف على الحالة الجزئية (partially checked) في صناديق الاختيار Tri-state checkboxes، ما يحسن تجربة المستخدمين.

يتوفر أندرويد 16 Beta 2 لعدد من أجهزة بيكسل، بما في ذلك Pixel 6 وPixel 7 وPixel 8 وPixel 9 بجميع إصداراتها، إلى جانب Pixel Pro Fold وPixel Tablet وPixel Fold، وتدعو جوجل المستخدمين إلى تقديم ملاحظاتهم حول الإصدار من خلال تطبيق Android Beta Feedback المتاح على أجهزتهم.