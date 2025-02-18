شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال اول إمام مسجد مثلي الجنس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أفادت تقارير إعلامية بأن محسن هندريكس، المعروف بكونه أول إمام مسجد مثلي الجنس في العالم، قد تم اغتياله في 16 فبراير 2025 بالقرب من مدينة جكيبرها في جنوب أفريقيا، حيث أطلق عليه النار مسلح مجهول.

في عام 1996، أعلن هندريكس عن ميوله الجنسية، ليصبح لاحقًا شخصية بارزة في الدفاع عن حقوق المثليين المسلمين.

وفي عام 2011، أسس "مسجد الغربة" في كيب تاون، ليكون مساحة آمنة للمسلمين المثليين لممارسة شعائرهم الدينية دون تمييز وفق التقارير الإعلامية.

ورغم التهديدات التي تلقاها بسبب نشاطه، أكد هندريكس في تصريحات سابقة: "أفضل أن أكون أصيلًا أكثر من خوفي من الموت".