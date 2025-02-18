المغرب يستضيف المؤتمر العربي الثالث للأراضي لبحث التنمية والاستدامة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلقت بالعاصمة المغربية الرباط اليوم، أعمال المؤتمر العربي الثالث للأراضي، الذي تنظمه وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والشبكة العالمية لأدوات الأراضي، ومبادرة الأراضي العربية، بمشاركة نحو 1000 شخص بشكل حضوري وافتراضي، من ضمنهم وزراء وخبراء وأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

ويتضمن برنامج عمل المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام جلسات وزارية رفيعة المستوى، وجلسات عامة حول دور منظمات المجتمع المدني والشباب، وكذا جلسات تقنية موازية تهتم أساسًا بالابتكار في إدارة الأراضي وتسجيل الممتلكات، وحلول الإسكان للأزمات والنزوح، وأهمية القطاع الخاص في إيجاد حلول مبتكرة لتمويل مشاريع الأراضي وتحفيز الاستثمار المستدام في هذا القطاع.

وأكد المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية أهمية العمل العربي المشترك في مجال إدارة الأراضي وتعزيز الاستثمار المستدام، ورقمنة المساطر الإدارية المرتبطة بمنح التراخيص، والسعي لتطوير آليات تخطيط المدن الذكية وتبادل التجارب بين الدول العربية في هذا الإطار.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط