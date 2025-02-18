شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جنوب الوادى القابضة للبترول يبحث تعزيز إنتاج حقول البركة والان مع تفاصيل الخبر

استكمالاً لفعاليات مؤتمر ومعرض ايجيبس 2025 لليوم الثاني، قام المهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول باستقبال ميمت كونت المدير الإقليمي لشركة"ميديتيرانرجي" الشريك الحالى فى شركة كوم أمبو لعقود تنمية حقول البركة جنوب مصر.

ودارت جلسة النقاش حول بحث سبل دفع عملية تنمية البركة وغرب البركة بمنطقة امتياز كوم امبو.



‏وتم مناقشة طرق وآليات زيادة الإنتاج بتلك القطاعات من خلال التوسع في عمليات حفر للآبار الاستكشافية وإجراء المزيد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية لتحديد طبيعة الخزانات المنتجة.



وكان ذلك بحضور كل من المهندس أحمد جبر والمهندس هلال قنصوة من شركة ميديتيرا والحضور الكميائى محمد سعيد سليمان مساعد رئيس شركة جنوب للسلامة والصحة المهنية والجيولوجي أحمد ذكى والمهندس إبراهيم عبد الحميد والدكتور جيولوجى أحمد مصطفى من شركة جنوب.