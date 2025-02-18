أحلام تعتذر لكارول سماحة عن تأخرها في الرد على تهنئتها بعيد ميلادها .. وهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة الإماراتية أحلام اعتذارها للفنانة اللبنانية كارول سماحة على تأخرها في الرد على تهنئتها بعيد ميلادها، موضحة أن انشغالها بصحة ابنتها حال دون ذلك، وكانت كارول قد بعثت برسالة معايدة لأحلام في 13 شباط عبر حسابها على منصة "إكس"، حيث كتبت: "كل سنة وأنتِ بألف خير حبيبتي أحلام، أتمنى لكِ عمراً مليئاً بالصحة، الحب والنجاح.

. بحبك كثيراً وأتمنى لكِ أجمل الأيام".

أحلام بدورها بررت غيابها عن الرد بقولها: "يا حبيبة روحي ومطربتي الغالية، أعتذر بشدة، والله، ابنتي أجرت عملية جراحية ولم أستطع تركها لحظة، اعذريني على التأخير". وأكدت مكانة كارول المميزة لديها، مضيفة: "كل عام وأنتِ بخير، وربي لا يحرمني من هذه المحبة، أحبك كثيراً، وننتظر حفلك في الرياض، وسأكون أول الحاضرين".

حظي رد أحلام بتفاعل واسع بين المتابعين، الذين أشادوا بروح الود التي تجمعها بكارول، كما عبروا عن تمنياتهم لإبنتها بالشفاء العاجل. من جانبها، ردت كارول بتغريدة مقتضبة قائلة: "الحمد لله على سلامتها"، وكانت أحلام قد احتفلت بعيد ميلادها في 13 شباط 2025، حيث شاركت متابعيها صوراً من جلسة تصوير رومانسية جمعتها بزوجها مبارك الهاجري، حيث تألقت بإطلالة أنيقة باللون الأحمر، في أجواء دافئة تزامنت مع عيد الحب.

يذكر أن أحلام، التي تحمل لقب "الملكة"، متزوجة من بطل الراليات القطري مبارك الهاجري منذ عام 2003، ولديهما ثلاثة أبناء: فاهد، فاطمة، ولولوة.