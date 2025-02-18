شكرا لقرائتكم خبر عن حديث حكومي عن استئناف تصدير الغاز اليمني الى الخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

أكد وزير النفط في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا سعيد الشماسي، أن استئناف تصدير الغاز المسال إلى الأسواق العالمية يعتمد على وقف الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، مشيرًا إلى أن اليمن يعاني أزمة طاقة خانقة ونقصًا حادًا في إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

وأوضح الشماسي، خلال مشاركته في جلسة وزارية بمؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025"، أن اليمن يمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تُقدَّر بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى بنية تحتية للتصدير عبر ميناء مخصص.

وأشار إلى أن توقف صادرات الغاز المسال جاء نتيجة اعتداءات جماعة الحوثي، مؤكدًا أن هناك استراتيجيات قيد التنفيذ للاستفادة من ثروات اليمن وموارده الطبيعية.

كما دعا إيران إلى وقف تدخلاتها التي تعيق استقرار البلاد، لافتًا إلى أن اليمن لديه خطة متكاملة لإدارة النفط والغاز، لكنها واجهت تحديات كبرى، من بينها تدمير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية.

وختم الشماسي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة تسعى لاستعادة قطاع الطاقة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يعود بالنفع على الشعب اليمني.