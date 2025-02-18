شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سابق يتقدم بمشروع لحل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

كشف الرئيس اليمني الأسبق، علي ناصر محمد، أنه يعمل على إعداد مسودة مشروع لحل الأزمة اليمنية، سيتم تقديمها للنقاش بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية بهدف التوصل إلى توافق وطني يُخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والذي ضم اعضاء اللجنة المركزية والذي ضم وفد التنظيم الناصري كلًا من علي عبدالله سعيد الضالعي ومحمود ناصر أمذيب وتوفيق عبدالجليل المخلافي وعضو قيادة فرع التنظيم في الضالع عبدالله شريف صالح الذرحاني.

حيث ناقش الجانبان وفق الضالعي الأوضاع التي يمر بها الوطن العربي، والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدين أن محاولات تصفية القضية بدعم من القوى الاستعمارية لن تنجح أمام الصمود الفلسطيني والإرادة الثابتة في التمسك بالأرض والحقوق والمقدسات. وشدد الطرفان على أن الصراع العربي- الصهيوني هو صراع وجودي، وليس مجرد نزاع حدودي.

كما تناول اللقاء الأوضاع في اليمن، بما في ذلك التداعيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتفاقم معاناة المواطنين بسبب الفساد وانهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار. واتفق المجتمعون على أن الحل يكمن في توحيد القوى الوطنية ضمن رؤية شاملة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.