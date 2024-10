شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكي وكندي يحصدان جائزة نوبل في الفيزياء والان نبدء بالتفاصيل

جوائز نوبل

الدمام - شريف احمد - على الرغم من الاعتقاد السائد بأن علوم الذكاء الاصطناعي محصورة على علماء الجيل الجديد من فئة الشباب، إلا أن جائزة نوبل في الفيزياء ذهبت إلى عالمين مسنين، هما الأمريكي جون هوبفيلد -91 عامًا- والبريطاني الكندي جيفري هينتون -76 عامًا- لأبحاثهما في مجال التعلم الآلي المستخدم في تطوير الذكاء الاصطناعي.وقالت لجنة جوائز نوبل في بيان "لقد استخدم كلا الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام أدوات الفيزياء لتطوير أساليب تشكّل أساس أنظمة التعلم الآلي القوية اليوم". للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وحصل هوبفيلد الأستاذ في جامعة برينستون المرموقة، وهينتون الأستاذ في جامعة تورنتو في كندا، على الجائزة تقديرًا لاكتشافاتهما واختراعاتهما الأساسية التي تتيح التعلم الآلي باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية"، حيث كانا يعملان على هذا الموضوع منذ ثمانينات القرن العشرين.وقالت رئيسة لجنة نوبل للفيزياء إلين مونز أمام الصحافيين حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية: استخدم الفائزان لعام 2024 مفاهيم أساسية من الفيزياء الإحصائية لتصميم شبكات عصبية اصطناعية تعمل كذواكر ترابطية وتجد أنماطًا في مجموعات كبيرة من البيانات.. فالشبكات العصبية الاصطناعية مستوحاة من شبكة الخلايا العصبية الموجودة في دماغ الإنسان.وأضافت مونز: استُخدمت الشبكات العصبية الاصطناعية لتعزيز الأبحاث في مجالات متنوعة مثل فيزياء الجسيمات، وعلوم المواد، والفيزياء الفلكية، وأصبحت هذه الشبكات جزءًا من حياتنا اليومية.