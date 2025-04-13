الامارات | 23 ميدالية حصيلة الإمارات في الألعاب الخليجية الشاطئية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية الميدالية الفضية ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية مسقط 2025 عقب فوزه على نظيره الكويتي 5-1 في اليوم الختامي للدورة، بمشاركة 330 رياضياً ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، وشاركت فيها الإمارات بـ77 رياضياً ورياضية.

كما ظفر سالم البلوشي ببرونزية الوثب الطويل للرجال بمسافة 6.55 أمتار، لترتفع حصيلة ميداليات الإمارات في جدول الترتيب النهائي إلى 23 ميدالية (8 ذهبيات و8 فضيات و7 برونزيات).

وشاركت الإمارات في الرياضات الشاطئية الـثامنة المدرجة بالدورة وهي: كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي.

وتصدرت عُمان جدول الترتيب العام برصيد 45 ميدالية (20 ذهبية و18 فضية و7 برونزيات)، وتقدمت السعودية إلى المركز الثالث برصيد 18 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات، و8 ميداليات برونزية)، فيما تراجعت البحرين إلى المركز الرابع برصيد 17 ميدالية (4 ذهبيات، و4 فضيات، و9 ميداليات برونزية)، وجاءت قطر في المركز الخامس بثلاث ذهبيات وفضية واحدة وثلاث برونزيات، والكويت سادسة بواقع ميداليتين فضيتين وست ميداليات برونزية.