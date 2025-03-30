بطولة ألمانيا: دورتموند يتنفس الصعداء بإسقاطه ماينتس

الرياص - اسماء السيد - برلين : تنفس بوروسيا دورتموند الصعداء وأبقى على آماله بالمشاركة القارية الموسم المقبل، وذلك باسقاطه ضيفه ماينتس الثالث 3 1 الأحد في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ولطالما كان دورتموند في الأعوام الأخيرة من فرق الطليعة، لكن الفريق المتوج باللقب ثماني مرات، آخرها عامي 2011 و2012، يقدم أحد أسوأ مواسمه منذ أن أنهى الدوري في المركز الثالث عشر موسم 2007 2008.

دخل دورتموند اللقاء قابعا في المركز الثاني عشر بعد النتائج التي سُجِلت السبت وخسارته في المرحلتين الماضيتين أمام أوغسبورغ على أرضه 0 1 ولايبزيغ 0 2، لكنه انتفض الأحد على حساب مفاجأة الموسم وحقق فوزه الثاني عشر عن جدارة بعد تقدمه بثلاثية لماكسيميليان باير (39 و72) وإيمري جان (42)، قبل أن يقلص ماينتس الفارق عبر بول نيبيل (76).

وبذلك، رفع فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يلتقي برشلونة الإسباني في 9 و15 نيسان/أبريل، رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف فولفسبورغ، الخاسر السبت أمام هايدنهايم 0 1.

كما بات الفريق الأصفر والأسود على بعد 8 نقاط من ماينتس صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي تلقى هزيمته الأولى في آخر سبع مراحل والثامنة للموسم.

وقلب أونيون برلين الطاولة على فرايبورغ وألحق به الهزيمة الثالثة فقط هذا الموسم على أرضه بالفوز عليه 2 1.

ودخل فرايبورغ اللقاء على خلفية سبع مباريات على التوالي من دون هزيمة، بينها ثلاثة تعادلات في المراحل الثلاث الماضية، ما جعله سادس الترتيب بفارق الأهداف خلف لايبزيغ.

ومع خسارة لايبزيغ السبت أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 0 1، كانت الفرصة قائمة أمامه ليصبح خامسا لكنه لم يستغلها ومني بهزيمة ثالثة فقط على أرضه هذا الموسم، بعد أولى أمام سانت باولي 0 3 في المرحلة الخامسة وثانية أمام بايرن ميونيخ المتصدر الحالي 1 2 في المرحلة 19 التي تلقى فيها هزيمته الأخيرة قبل السقوط الأحد أمام نادي العاصمة.

وبدأ فرايبورغ اللقاء بشكل جيد بعد تقدمه في الدقيقة 19 عبر لوكاس هولر، لكن أونيون برلين، القادم من فوز على أينتراخت فرانكفورت خارج الديار 2 1 وتعادل مع بايرن ميونيخ 1 1 في المرحلتين الماضيتين، أدرك التعادل بعد أقل من دقيقة بتسديدة بعيدة لراني خضيرة، شقيق الدولي السابق سامي خضيرة، قبل أن يتقدم في مستهل الشوط الثاني عبر رأسية للصربي أندري إيليتش (48).