شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبري: مشكلتي إني لم ألعب للأهلي والزمالك ورونالدو يعتبرني مثله الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق أنه حصل على جائزة أفضل لاعب عامين مع بنفيكا في البرتغال ومع باوك في اليونان.

قال في تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون سبورت: "مشكلة عبد الستار صبري أنه لم يلعب للأهلي والزمالك وفي اختيارات لاعبي منتخب مصر تكون هناك أولوية للاعبي الأهلي والزمالك".

استطرد: "الراحل محمود الجوهري عندما كان يتحدث معي قال لي كلمتين قبل إحدى المباريات مع منتخب مصر وشعرت بالتركيز وقتها، قال لي (لما تنزل تسخن الاستاد.. متقفل نص جمهور الأهلي ونص جمهور الزمالك وانت معاك لعيبة من الأهلي والزمالك وهتلاقي جماهير الأهلي بتنادي لعيبة الأهلي وجماهير الزمالك بتنادي لعيبة الزمالك وانت ممكن تتنادى وممكن لا فمتركزش مع الموضوع ده)".

وعن علاقته بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو: "كريستيانو رونالدو لاعب غير طبيعي وبدايته كانت في سبورتنج لشبونة وكان مميز للغاية ومن أفضل اللاعبين الصاعدين، وأكد أنني مثله الأعلى، حيث حصلت على أفضل لاعب في البرتغالي مرتين، كانت تلعب وقتها أسماء كبيرة ومع ذلك حصلت على أفضل لاعب في البرتغال ، وهو تحدث معي من قبل ، ولم أقابله بعدما أصبح من أساطير اللعبة".

أوضح: "بخصوص مورينيو كان هناك مشاكل معي في البداية وكان يمسك بنفيكا لأول مرة وأكد أن اللاعب الذي يجب أن يكون رقم 1 ونجم الشباك أن يكون برتغاليا وليس أجنبيا وشعرت أنه يوجه الكلام لي، وخلال المشاركة حدث اختلاف وشعرت أنه يكتفني في اللعب، ولكن فيما بعد أصبحنا أصدقاء وعلاقتنا ممتدة إلى الآن".