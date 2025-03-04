الامارات | شركة تحليلات رياضية تكشف عن بطل دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل ساعات من انطلاق منافسات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، كشفت شركة التحليلات الرياضية "أوبتا" عن توقعاتها الجديدة بشأن المرشح الأبرز للتتويج باللقب الأوروبي.

وفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن أوبتا، يتصدر نادي ليفربول الإنجليزي قائمة المرشحين للفوز بلقب البطولة الأوروبية بنسبة 19.2%، وهي زيادة ملحوظة مقارنة بنسبة 17.2% التي سجلها عقب إجراء القرعة.

في المقابل، ارتفعت حظوظ نادي باريس سان جيرمان، الذي سيلاقي ليفربول في دور الـ16، بشكل طفيف إلى 9.5% مقارنة بـ8.8% سابقاً، حيث تشير التوقعات إلى أن الفريق الباريسي يمتلك أفضلية نسبية للفوز في مباراة الذهاب بنسبة 39.8% مقابل 35.1% لليفربول، غير أن فرص تأهله إلى الدور التالي تبقى أقل بـ41.7% مقابل 58.3% للفريق الإنجليزي.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثاني في قائمة المرشحين لنيل اللقب بنسبة 14.8%، مع حظوظ قوية لتجاوز بنفيكا في دور الـ16 بنسبة 74%، وفرصة وصوله إلى المباراة النهائية تقدر بـ31.7%.

أما إنتر ميلان فجاء في المركز الثالث بنسبة 14%، متفوقاً على آرسنال الذي احتل المركز الرابع بنسبة 11.6%.

في الوقت نفسه، يأتي ريال مدريد، حامل اللقب، في المركز الخامس بين المرشحين بنسبة 9.8%، ومع ذلك يبقى الفريق الأوفر حظاً لتخطي جاره أتلتيكو مدريد في دور الـ16 بنسبة 57.6% مقابل 42.4%،لكن حظوظ الفريق "الملكي تتراجع تدريجياً مع تقدم الأدوار، حيث تبلغ فرصته للوصول إلى النهائي 17.1% فقط.