دوري "أن بي أيه": سلتيكس يحسم مواجهته الأول مع مافريكس منذ النهائي

الرياص - اسماء السيد - واشنطن : حسم بوسطن سلتيكس، حامل اللقب، مواجهته الأولى مع دالاس مافريكس منذ نهائي الموسم الماضي، وذلك بالفوز عليه 122 107 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وبفضل 24 نقطة من جايسون تايتوم و23 من ديريك وايت، بينها النقاط الـ11 الأولى لفريقه في الربع الثالث، عاد سلتيكس من ملعب مافريكس منتصرا، مستعيدا بذلك توازنه بعد الخسارة القاسية بفارق 21 نقطة أمام غريمه لوس أنجليس ليكرز الخميس.

وساهم جايلن براون ايضا بالانتصار الثاني والثلاثين لحامل اللقب في 46 مباراة، وذلك بتسجيله 22 نقطة خلال مواجهة تخلف فريقه في بدايتها 6 16 لكنه تقدم بفارق 25 نقطة في الربع الثالث بفضل 16 نقطة من وايت.

ورغم جهود كايري إرفينغ (22 نقطة) وكوينتين غرايمز (20) ودانيال غافورد (19 مع 15 متابعة)، تواصلت معاناة وصيف البطل في ظل غياب نجمه المطلق لوكا دونتشيتش بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها يوم عيد الميلاد، ومني بهزيمته الحادية عشرة من أصل 16 مباراة خاضها من دون السلوفيني.

وبهذا الانتصار، قلص سلتيكس الفارق الذي يفصله عن صدارة المنطقة الشرقية لأربع مباريات ونصف، وذلك بعد تلقي كليفلاند كافالييرز المتصدر هزيمته الثانية في غضون أربعة أيام أمام هيوستن روكتس وجاءت بنتيجة 131 135.

ومني كافالييرز بهزيمة ثالثة تواليا لأول مرة هذا الموسم وبسقوطين تواليا على أرضه لأول مرة أيضا، ليتخلف بفارق نصف مباراة عن أوكلاهوما سيتي ثاندر الذي يتصدر المنطقة الغربية والترتيب العام.

وللمرة الثانية فقط في مسيرته، حقق أمين تومسون ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) بتسجيله 23 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف فريد فانفليت 20 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة في الفوز الثلاثين لروكتس في 44 مباراة.

وفي الجهة المقابلة، تألق داريوس غارلاند بتسجيله 39 نقطة، بينها 27 في الشوط الثاني، وأضاف دونوفان ميتشل 33، بينها 25 في الشوط الثاني أيضا، من لقاء كان بالإمكان أن يذهب لأي من الفريقين إذ كانا متعادلين قبل 1.51 دقيقة على النهاية عقب رميتين حرتين لغارلاند، لكن روكتس رد بعشر نقاط مقابل اثنتين فقط لمضيفه ما سمح له بالتقدم 134 126.

ورغم هذه الأفضلية التي حققها روكتس بفضل 5 نقاط من تومسون، بقي كافالييرز في الأجواء وكان قادرا على إدراك التعادل قبل 27 ثانية على النهاية لو نجح ميتشل في محاولته الثلاثية.

وفي لقاء فشل خلاله نجمه ستيف كوري بتسجيل أي نقطة في الشوط الثاني من أصل ثماني محاولات واكتفى فيه بـ13 نقطة، سقط غولدن ستايت ووريرز على أرضه أمام جاره لوس أنجليس ليكرز 108 118 بعدما عجز عن إيقاف أنتوني ديفيس (36 نقطة مع 13 متابعة) والمخضرم ليبرون جيمس (25 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة).

وبفوزه الثالث تواليا والسادس في آخر سبع مباريات، بقي ليكرز في المركز الخامس لترتيب المنطقة الغربية بنفس رصيد جاره اللدود لوس أنجليس كليبرز السادس الذي تغلب بدوره على ميلووكي باكس 127 117 بفضل 40 نقطة و9 تمريرات حاسمة لجيمس هاردن.