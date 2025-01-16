شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وحرس الحدود بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

فاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري "دوري Nile".

سجل أهداف الزمالك زيزو (هدفين) في الدقائق 12،(45+6) ومصطفى شلبى في الدقيقة 36 بينما أحرز أهداف حرس الحدود محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح في الدقائق 25 ، 86 من عمر المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يصعد الزمالك إلى وصافة الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط في المركز السادس عشر بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

