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محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود بدورى Nile

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محمد شحاتة رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود بدورى Nile

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاج

الخميس، 16 يناير 2025 06:13 م

حصل محمد شحاتة لاعب الزمالك على رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود التي جمعتهما عصر اليوم الخميس في الجولة الثامنة من الدوري.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس  على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة "دوري Nile".

سجل أهداف الزمالك زيزو (هدفين) في الدقائق 12،(45+6) ومصطفى شلبى في الدقيقة 36 بينما أحرز أهداف حرس الحدود محمد أشرف روقا ومحمود ممدوح في الدقائق 25 ، 86 من ركلتى جزاء في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الخميس.

بهذه النتيجة يصعد الزمالك إلى وصافة الدورى برصيد 17 نقطة بعدما خاض 8 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف فيما يملك حرس الحدود 6 نقاط في المركز السادس عشر بعدما لعب 8 مباريات حقق الفوز في لقاء وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وأربعة هزائم وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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