اخبار الرياضه

محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى – لبنى عبد الله

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 08:14 م
يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى لتشكيل المارد الأحمر التي تواجه شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى مع إنبى الأخيرة بمسابقة لمنحه راحة بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق ضمن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب لمحاربة ضغط المباريات.

 

وشارك مصطفى شوبير أساسياً في مباراة الأهلى وإنبى الأخيرة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.

 

يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري  فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

نجح الأهلى فى اعتلاء صدارة  ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا