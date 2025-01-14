شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يعود لتشكيل الأهلى فى مباراة شباب بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى – لبنى عبد اللهالثلاثاء، 31 ديسمبر 2024 08:14 م
يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى لتشكيل المارد الأحمر التي تواجه شباب بلوزداد الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، وغاب محمد الشناوى عن مباراة الأهلى مع إنبى الأخيرة بمسابقة الدوري المصري لمنحه راحة بالاتفاق مع السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق ضمن سياسة التدوير التي يتبعها المدرب لمحاربة ضغط المباريات.
وشارك مصطفى شوبير أساسياً في مباراة الأهلى وإنبى الأخيرة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.
يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على 5 جويليه بالعاصمة الجزائراية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
نجح الأهلى فى اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط فيما يتواجد أورلاندو بيراتس فى المركز الثانى برصيد خمس نقاط، يليه شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة.
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