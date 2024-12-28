الامارات | سباق زايد الخيري يجذب 50 ألف مشارك في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة صباح أمس، انطلاق النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري، بمشاركة أكثر من 50 ألف متسابق ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية، انطلقوا في مسار امتد لمسافة 10 كيلومترات من أمام البرج الأيقوني وصولاً إلى مسجد الفتاح العليم، وبلغ إجمالي جوائزه 20 مليون جنيه مصري، إضافة إلى 200 رحلة عمرة مزدوجة، وتم تخصيص عائداته لمستشفى سرطان الأطفال (57357) في القاهرة، بما يتماشى مع أهدافه الخيرية والإنسانية.

حضر السباق وشارك فيه وزير دولة لشؤون الشباب الدكتور سلطان سيف النيادي، ووزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، وأعطى إشارة البدء رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق محمد هلال الكعبي، وسفيرة دولة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، وأمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي راشد مبارك المنصوري.

وفاز بالمركز الأول (رجال 10 كيلومترات) ياسر الشعشوعي من المغرب، ممثلاً للهلال الأحمر الإماراتي، وحل في المركز الثاني إسماعيل الخورشي من المغرب، فيما فاز بالمركز الثالث سالم محمد سالم.

وفي فئة السيدات (10 كيلومترات)، فازت بالمركز الأول وفاء زارول، وبالمركز الثاني يسرى نسور، وبالمركز الثالث آمنة بخيت.

وفي الفئة البارالمبية لكرسي السرعة لمسافة أربعة كيلومترات، فاز إسلام أبوعلي بالمركز الأول، وفي الفئة البارالمبية لكرسي البدال توج هيثم عادل بالمركز الأول.

وأشاد الدكتور سلطان سيف النيادي، بالعلاقات الإماراتية المصرية، وقال إن سباق زايد الخيري يعد إحدى المبادرات الخيرية القيمة التي تقدّمها دولة الإمارات لكل الأشقاء والأصدقاء، كونه يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، ويفيض بخيره على كل مكان يصل إليه، مشيراً إلى أنه حرص على المشاركة في النسخة التاسعة من سباق زايد الخيري في القاهرة، إيماناً منه بالقيم النبيلة التي يرمز إليها السباق، ولقناعته بأهمية الرياضة في انتهاج أسلوب حياة صحي.

وعبر عن سعادته بالإقبال الكبير من مختلف الفئات رجالاً وسيدات وشباباً وفتيات وأطفالاً، بما يعكس حرص الجميع على المشاركة في العمل الخيري، وهي رسالة تتبناها الإمارات وقيادتها الرشيدة لدعم الخير والسلام والمحبة، وإقرار مبادئ العطاء والتسامح والتعايش.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي أن سباق زايد الخيري يتجاوز فكرة الرياضة ليكون جسراً من جسور التعاون بين مصر والإمارات، ونموذجاً يحتذى في العمل الخيري والإنساني، مشيراً إلى أن السباق الذي انطلق في مصر عام 2014 يمضي بثبات وقوة ونجاح في مساره الخيري، ويحقق أهدافه الإنسانية، ويرسخ مكانته المرموقة لدى كل شرائح الشعب المصري التي تنتظره كل عام، للمشاركة فيه ودعم المشاريع الخيرية، وتأكيد حبهم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولقيادة وشعب دولة الإمارات.