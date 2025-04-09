شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار السحب الرعدية والرياح النشطة المثيرة للأتربة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، في حين لا يُستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية تتحول ليلًا جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة.

ومن نصف المتر إلى متر على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من متر ونصف باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، يصل إلى مائج باتجاه خليج العقبة، وخفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى متوسط الموج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي، ومن متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي.



أتربة على الشرقية والرياض

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية والرياض اليوم الأربعاء.

وتبدأ الظاهرة على الأحساء والعديد وبقيق في المنطقة الشرقية الساعة 10 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء.

بينما تبدأ على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات في الرياض الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 4 مساء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

