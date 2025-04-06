منع الفعاليات والاحتفالات بالمدارس الا بعد اخذ موافقه رسميه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اكدت وزارة التعليم في تعميم عاجل وهام لجميع المدارس الاهليه والعالمية والاجنبيه بضرورة التزام المدارس الخاصة بمنهج وسياسات التعليم في المملكة العربية السعودية، ونظراً لأهمية أخذ الموافقات لإقامة الفعاليات والاحتفالات في المدارس الخاصة من الجهات ذات العلاقة والالتزام بما نصت عليه اللائحة رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣٩٥/٨/١٣هـ، والتعميم الوزاري رقم (١/٤٤٠٠٩٨٣٧٦٨) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١هـ، المتضمن ضوابط الحفلات والزيارات والرحلات الطلابية للمدارس الأهلية والعالمية. ولأهمية التقيد وفق الانظمه واللوائح المعمول بها تؤكد بضرورة العمل على الآتي: عدم إقامة فعاليات أو احتفالات إلا بعد أخذ موافقة مكتب التعليم الخاص بمنطقة الرياض والجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

الحرص على أن تُبرز هذه الفعاليات والأنشطة جهود وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وغرس قيم الانتماء والاعتزاز الوطني. علماً أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية في حال وجود مخالفات في ذلك وفقاً للنظام. علماً أنه سيتم تطبيق الإجراءات النظامية في حال وجود مخالفات في ذلك وفقاً للنظام.

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