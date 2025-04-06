شكرا لقرائتكم خبر منع الفعاليات والاحتفالات بالمدارس الا بعد اخذ موافقه رسميه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ولأهمية التقيد وفق الانظمه واللوائح المعمول بها تؤكد بضرورة العمل على الآتي:
- عدم إقامة فعاليات أو احتفالات إلا بعد أخذ موافقة مكتب التعليم الخاص بمنطقة الرياض والجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
- الحرص على أن تُبرز هذه الفعاليات والأنشطة جهود وطننا الغالي المملكة العربية السعودية وغرس قيم الانتماء والاعتزاز الوطني.
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