شكرا لمتابعة خبر عن الأميرة أضواء بنت فهد تحتضن آمال شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة: قول لأمك أبشري .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في مشهد إنساني مفعم بالعطاء والكرم، تجسد أسمى معاني النبل والرحمة والإنسانية في صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، سفيرة الفيدرالية العالمية، حيث ظهرت في مقطع فيديو وهو تحتوي بعطفها وكرمها أمنية شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة .

واحتضنت سمو الأمير آمال الشاب الذي كان يرغب ويلح على والدته بشراء جوال جديد، لتأتي بصدرٍ رحب وكلماتٍ مؤنسة وتؤكد له أنها ستشتري له الجوال من أجل سعادته، ولكن بشرط أن يعتذر لوالدته .

وجاءت الأميرة آمال في المقطع وهي توعد الشاب بتحقيق أمنيته، قائلة:” كمان راسلني سناب شات وكل وقت واطلب اللي تريده وبكون معك ٢٤ ساعة، بس تعتذر لأمك وتقول لها سمي وأبشري.”

ولم تكن مبادرة الأميرة مجرد دعم مادي، بل كانت رسالة حب وتقدير ودعم لرغبات ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل إنسان يحلم بشيء.

والجدير بالذكر أن ساحات العمل الخيري شهدت مواقف لا تُنسى للأميرة أضواء بنت فهد آل سعود، حيث تواجدت سموّها في الصفوف الأولى في مواقع الدعم والمساندة، وعُرفت باهتمامها الدائم بخدمة المجتمع، والإنسانية .