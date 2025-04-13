شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله بدر الراجحي يحتفل بزفافه من كريمة الدكتور عبدالله الربيعة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - احتفل عبدالله نجل رجل الأعمال بدر بن محمد الراجحي بحفل زفافه على كريمة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وشهد الحفل حضور أصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء و أصحاب المعالي و السعادة والشيوخ ورجال الأعمال من جميع الدول.

وقدم الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لرئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين التهاني إلى لأسرتي “الراجحي” والربيعة”.

كما شهد حفل الزفاف حضور إعلاميين وشخصيات عامة، ومن أبرزهم الإعلامي عبد الله المديفر.