شكرا لمتابعة خبر عن صاعقة تسببت بحريق في البكيرية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تسببت صاعقة بحريق في مخيم بمحافظة البكيرية دون امتداده إلى أماكن أخرى.

والتهمت النيران المخيم وسارع عدد من المواطنين بجلب الماء لإطفاء الحريق لمنع امتداده لأماكن أخرى.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت المناطق الشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران.