شكرا لمتابعة خبر عن الحيزان: بعض المسلسلات لا تعكس واقع السبعينات وتفتقد لدقة توثيقية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المستشار الإعلامي الدكتور محمد الحيزان، أنه عاش في شارع الأعشى خلال فترة السبعينات، مشيرًا إلى أن بعض الأعمال الدرامية التي تُعرض حاليًا لا تعكس بدقة طبيعة الحياة في تلك الحقبة، وهو ما وصفه بالأمر المخيب للآمال.

وأوضح الحيزان أن بعض المسلسلات نجحت في تصوير الأزياء والملامح الشكلية لتلك الفترة، إلا أنها لم تلامس واقع المعيشة كما كانت، مؤكدًا على أهمية نقل الصورة بكل تفاصيلها وواقعيتها.

وأضاف أن مثل هذه المسلسلات تُعد بمثابة وثائق تاريخية يمكن الرجوع إليها، ومن الضروري أن تكون دقيقة وأمينة في نقل تفاصيل الماضي، لتكون مرجعًا صادقًا للأجيال المقبلة.

إقرأ أيضًا: