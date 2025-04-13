شكرا لمتابعة خبر عن أجنبية توثق شعورها بالأمان في المملكة ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت إحدى الفتيات الأجنبيات عن الأمان في المملكة.

وحرصت الفتاة الأجنبية على توثيق شعورها بالأمان من خلال فيديو.

وقامت الفتاة بوضع اللابتوب وباقي أغراضها الثمينة على طاولتها في أحد المولات بالمملكة، لتؤكد أنه لا يستطيع أحد أن يلمس أشياءها خلال ذهابها للحمام.

وعلقت الأجنبية على الفيديو قائلة: “تقدر تترك لابتوبك، حقيبتك، ونظارتك وتروح تطلب أكلك أو حتى تدخل الحمام، وترجع تلقى كل شيء مكانه، ما أحد يلمسه أبداً”.