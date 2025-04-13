شكرا لمتابعة خبر عن مشاركة الأميرة ريم بنت الوليد أثناء بمؤتمر مبادرة القدرات البشرية ..صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت الأميرة ريم بنت الوليد، عبر حسابها بمنصة إكس، أثناء مشاركتي في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية، وحضورها توقيع اتفاقية لافتتاح فرع لجامعة نيو هيڤن بالرياض.

وقالت الأميرة ريم في تعقيبها علي الصور: “مشاركتي في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية هي امتداد لاهتمامي بكل ما يعزز دور التعليم في حياة الإنسان”.

وتابعت: “ما شاهدته من جهود وشراكات يفتح آفاقاً جديدة نحو تمكين معرفي حقيقي”.

وأضافت: “كما حضرت توقيع اتفاقية لافتتاح فرع لجامعة نيو هيڤن في الرياض، ضمن خطوات تطوير التعليم العالي في المملكة”.

واختتمت الأميرة ريم تغريدتها قائلة: “شكرًا لوزارة التعليم على هذه الدعوة المُلهمة”.

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