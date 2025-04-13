شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط ترويج 10 كيلوجرامات من المخدرات في منطقتين.. وضبط 3 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة جازان لترويجه (8) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما كيلوجرامين من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وأوقفا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهما، وأحيلا إلى النيابة العامة. مكافحة المخدرات وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.