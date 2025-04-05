استمرار احتفالات العيد بالمدينة بحزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية

وشملت الاحتفالات مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، إلى جانب لقاءات اجتماعية، وفعاليات ترفيهية؛ تهدف إلى إظهار الفرحة والسرور بالعيد السعيد.
وأطلقت الفعاليات في نحو 50 مركزًا ومجلسًا اجتماعيًا في مختلف أحياء وأنحاء المدينة، وتضمنت شاشات وعروضًا احتفالية وفعاليات ومسابقات للأطفال وأركانًا للأسر المنتجة.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن مشروعات وبرامج ومبادرات تنفذها (مجتمعي) من خلال مراكزها الاجتماعية، وأكاديمياتها الرياضية، والمجالس الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها، وتسعى إلى تعزيز قِـيَــم المواطنة والانتماء والجِيْـرَة الحسنة.
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