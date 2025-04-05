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استمرار احتفالات العيد بالمدينة بحزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية

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استمرار احتفالات العيد بالمدينة بحزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية

انطلقت في المدينة المنورة أمس فعاليات الاحتفال بعيد الفطر بحزمة من الفعاليات المتنوعة التي تأتي ضمن أنشطة جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة (مجتمعي) بالتعاون مع أمانة المنطقة.

وشملت الاحتفالات مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، إلى جانب لقاءات اجتماعية، وفعاليات ترفيهية؛ تهدف إلى إظهار الفرحة والسرور بالعيد السعيد.

وأطلقت الفعاليات في نحو 50 مركزًا ومجلسًا اجتماعيًا في مختلف أحياء وأنحاء المدينة، وتضمنت شاشات وعروضًا احتفالية وفعاليات ومسابقات للأطفال وأركانًا للأسر المنتجة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مشروعات وبرامج ومبادرات تنفذها (مجتمعي) من خلال مراكزها الاجتماعية، وأكاديمياتها ، والمجالس الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها، وتسعى إلى تعزيز قِـيَــم المواطنة والانتماء والجِيْـرَة الحسنة.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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