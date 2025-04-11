شكرا لقرائتكم خبر عن متى تعتبر التمارين الرياضية مفرطة.. اعرف الطريقة المناسبة والان مع تفاصيل الخبر

غالبًا ما يُشاد بالتمارين القلبية باعتبارها حجر الزاوية للصحة الجيدة، والمعروفة بتعزيز وظائف القلب وتنظيم ضغط الدم وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، سواء كان ذلك المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجات أو التدريبات عالية الكثافة، فإن البقاء نشطًا أمر ضروري لصحة القلب.

ومع ذلك، أثار الاتجاه المتزايد للتدريب على التحمل الشديد سؤالاً بالغ الأهمية - هل يمكن أن يؤدي الإفراط في ممارسة التمارين القلبية الوعائية إلى ضرر أكثر من نفعه؟ في حين أن نمط الحياة المستقرة ضار بلا شك، فإن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية يمكن أن يضع أيضًا ضغطًا غير مبرر على القلب، مما يؤدي إلى مخاطر محتملة.

فهم الخط الدقيق بين التمارين المفيدة والمفرطة هو مفتاح الحفاظ على صحة القلب المثلى، ووفقا لموقع " onlymyhealth" نتعرف فيما يلى على حدود التمارين الرياضية لصحة القلب.

ما هو مقدار التمارين الرياضية المثالية لصحة القلب؟

توصي المنظمات الصحية الرائدة، بما في ذلك جمعية القلب الأمريكية (AHA)، بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أو 75 دقيقة من التمارين القوية أسبوعيًا، وهذا يعني 30 دقيقة من النشاط، 5 أيام في الأسبوع، والتي يمكن أن تشمل الركض أو السباحة أو المشي السريع. بالإضافة إلى ذلك، يساعد ممارسة الرياضة مرتين على الأقل أسبوعيًا على تحسين اللياقة البدنية بشكل عام.

متى تصبح التمارين القلبية مفرطة؟

على الرغم من أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، إلا أن الدراسات تشير إلى أن التدريب المفرط على التحمل - مثل سباقات الماراثون الطويلة، أو التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) بما يتجاوز الحدود الموصى بها، أو ركوب الدراجات الشديدة - قد يفرض ضغطًا على القلب، تشير الأبحاث إلى أن الأفراد الذين يمارسون أكثر من 5-7 ساعات من التمارين القلبية المكثفة أسبوعيًا قد يكونون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات نظم القلب (عدم انتظام ضربات القلب)، وندبات القلب، وتصلب الشرايين.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني الرياضيون الذين يمارسون رياضات التحمل والذين يتجاوزون حدود طاقاتهم في كثير من الأحيان من ارتفاع مستويات هرمون التوتر، مما قد يساهم في التهاب القلب بمرور الوقت، وفي حين أن القلب مصمم لتحمل المجهود البدني، فإن الإفراط المستمر في الاستخدام دون التعافي الكافي يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات طويلة الأمد.

ما مقدار التمارين الرياضية المثالية لصحة القلب؟ تحقيق التوازن الصحيح

كما هو الحال مع معظم جوانب الصحة، فإن الاعتدال هو المفتاح، فالإفراط في ممارسة التمارين الرياضية قد يؤدي إلى التعب ومشاكل المفاصل ومشاكل القلب، في حين أن قلة الحركة تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكر وأمراض القلب، وأفضل طريقة هي الاستماع إلى جسدك - إذا كنت تعاني من التعب المستمر أو الدوخة أو عدم انتظام ضربات القلب أو عدم الراحة في الصدر، فهذه علامة على أنك قد تمارس التمارين الرياضية بشكل مفرط.

بالنسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى الحفاظ على صحة القلب دون بذل مجهود زائد تعتبر الأنشطة منخفضة التأثير مثل المشي واليوجا والرقص والسباحة بدائل ممتازة، تظهر الأبحاث أن حتى الأنشطة اليومية الصغيرة، مثل 20 دقيقة من الرقص أو المشي السريع، يمكن أن تحسن بشكل كبير من وظائف القلب، تضمن هذه التمارين بقائك نشطًا دون الضغط بشكل مفرط على نظامك القلبي الوعائي.

خطط تمارين رياضية مخصصة ونصائح طبية

يستجيب جسم كل شخص للتمرين بشكل مختلف، وتلعب عوامل مثل العمر والجينات ومستوى اللياقة البدنية والحالات الطبية الأساسية دورًا في تحديد مقدار التمرين المثالي. يعد استشارة الطبيب أو خبير اللياقة البدنية قبل زيادة كثافة التمرين أمرًا ضروريًا، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات قلبية سابقة، يمكن أن تساعد الفحوصات الصحية المنتظمة، بما في ذلك مراقبة ضغط الدم وتقلب معدل ضربات القلب، الأفراد في تصميم روتين تمرين آمن وفعال.