شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة وحائل.

تمتد إلى أجزاء من منطقة القصيم، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساء إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

الخليج العربي

الرياح السطحية: غربية إلى شمالية غربية، تتحول بعد الظهيرة جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 08-28 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي.

أتربة مثارة على 9 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من 9 مناطق اليوم الأربعاء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

المنطقة الشرقية: حفر الباطن.

الرياض: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء ومرات.

مكة المكرمة: الخرمة والموية وتربة ورنية.



.

.

.

.

.

.

المدينة المنورة: الحناكية والمهدالقصيم: الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور والأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواءالجوف: القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجلتبوك: المعظم وتيماء وتبوك والبدع ومقنا ونيوم شرماالحدود الشمالية: طريف وعرعر والعويقيلة ورفحاءحائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق