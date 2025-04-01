أمانة جدة تحتفي بفرحة العيد بفعاليات ترفيهية متنوعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة محافظة جدة فعالياتها الاحتفالية بمناسبة عيد الفطر، تحت شعار “شاركونا فرحة العيد”، وذلك في حديقة الأمير ماجد، حيث تضمنت الفعاليات أنشطة ترفيهية متنوعة شملت عروض الفرق الشعبية، والرسم والتلوين، ومسابقات وجوائز، إلى جانب شخصيات كرتونية ودمى لإضفاء أجواء المرح والبهجة على الحضور. وأوضح مدير عام خدمة المجتمع في أمانة جدة، ماجد عمر السلمي، أن الأمانة تحرص على إدخال الفرح والسرور على سكان وزوار المحافظة من خلال تنظيم فعاليات تلائم جميع الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن الاحتفالات لن تقتصر على هذه الفعاليات، بل ستتواصل لتشمل مواقع أخرى، حيث ستنطلق يوم غدٍ الثلاثاء فعاليات مماثلة في واجهة أبحر الجنوبية، مقدمة المزيد من العروض الترفيهية والتفاعلية التي تعزز أجواء العيد السعيدة.

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